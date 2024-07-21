Невролог назвал неочевидные симптомы болезни Альцгеймера

Нарушение хода мыслей, трудности в решении повседневных задач, сложности с усвоением новой информации, путаница в словах и терминах являются быстро прогрессирующими симптомами при болезни Альцгеймера. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

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"В отличие от возрастных изменений, симптоматика при болезни Альцгеймера достаточно быстро прогрессирует, и вскоре у человека появляются когнитивные расстройства: нарушается ход мыслей, становится сложно решать повседневные задачи, такие как оплата ЖКХ, использование телефона", — сообщил медик.



Он добавил, что пациенты с этим заболеванием часто путают слова и термины, имеют трудности с усвоением новой информации и новых навыков. Врач напомнил, что у этого заболевания нет симптомов, которые бы проявлялись задолго до своего появления.

"Утрата краткосрочной памяти может быть первым звоночком, однако и этот симптом порой трудно отличить от возрастного изменения памяти или умеренных когнитивных изменений, проявляющихся с возрастом", — отметил Мартынов.



Невролог добавил, что заболевание чаще всего встречается у людей в возрасте от 65 лет и старше. Они часто могут задавать повторяющиеся вопросы и забывать, куда кладут свои вещи, передает РИА Новости.

Кардиолог-терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин рассказал, что научные исследования доказали: зелень помогает снизить кровяное давление. Также она уменьшает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Специалисты определили важный фактор, при устранении которого снижается риск развития деменции. Если меньше курить и получать хорошее образование, то показатели деменции могут значительно снизиться.