Невролог рассказал о симптомах быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о симптомах быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера. По словам невролога, отдалённых симптомов, которые бы проявлялись задолго до развития заболевания, нет.
Мартынов объяснил, что потеря краткосрочной памяти не всегда является признаком надвигающегося слабоумия. Но нарушение хода мысли, забывчивость в отношении местоположения вещей, трудности при усвоении новой информации, решение повседневных, в том числе бытовых задач, — симптоматика быстро прогрессирующего слабоумия.
И в отличие от естественных возрастных изменений, предполагающих некоторое ухудшение когнитивных способностей, болезнь Альцгеймера прогрессирует быстро. Слабоумие обычно возникает у людей в возрасте от 65 лет.
«В отличие от возрастных изменений, симптоматика при болезни Альцгеймера достаточно быстро прогрессирует, и вскоре у человека появляются когнитивные расстройства: нарушается ход мыслей, становится сложно решать повседневные задачи, такие как оплата ЖКХ, использование телефона», — рассказал врач.