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Врач назвал нарушение хода мысли симптомами прогрессирующей болезни Альцгеймера

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о симптомах быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера. По словам невролога, отдалённых симптомов, которые бы проявлялись задолго до развития заболевания, нет.

Невролог рассказал о симптомах быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера
© unsplash

Мартынов объяснил, что потеря краткосрочной памяти не всегда является признаком надвигающегося слабоумия. Но нарушение хода мысли, забывчивость в отношении местоположения вещей, трудности при усвоении новой информации, решение повседневных, в том числе бытовых задач, — симптоматика быстро прогрессирующего слабоумия.

И в отличие от естественных возрастных изменений, предполагающих некоторое ухудшение когнитивных способностей, болезнь Альцгеймера прогрессирует быстро. Слабоумие обычно возникает у людей в возрасте от 65 лет.

«В отличие от возрастных изменений, симптоматика при болезни Альцгеймера достаточно быстро прогрессирует, и вскоре у человека появляются когнитивные расстройства: нарушается ход мыслей, становится сложно решать повседневные задачи, такие как оплата ЖКХ, использование телефона», — рассказал врач.
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Владимир Мартынов