Невролог рассказал о симптомах быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о симптомах быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера. По словам невролога, отдалённых симптомов, которые бы проявлялись задолго до развития заболевания, нет.

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Мартынов объяснил, что потеря краткосрочной памяти не всегда является признаком надвигающегося слабоумия. Но нарушение хода мысли, забывчивость в отношении местоположения вещей, трудности при усвоении новой информации, решение повседневных, в том числе бытовых задач, — симптоматика быстро прогрессирующего слабоумия.

И в отличие от естественных возрастных изменений, предполагающих некоторое ухудшение когнитивных способностей, болезнь Альцгеймера прогрессирует быстро. Слабоумие обычно возникает у людей в возрасте от 65 лет.