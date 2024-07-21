«Блестки потом как вымывать будете?» Какие секс-игрушки могут быть опасными для здоровья

В последние годы тема секс-игрушек уже не табу. Только в Москве работают порядка 1200 интим-магазинов, где можно найти все что угодно — от вибратора до нижнего белья. И производители товаров для взрослых постоянно придумывают что-то новое. Но такие игрушки могут причинить серьезный вред здоровью. Как выбрать по-настоящему безопасную игрушку, почему от некоторых из них стоит навсегда отказаться, к чему быть готовым, если хочется попробовать что-то нестандартное, и как правильно хранить такие вещи — об этом и многом другом «Мосленте» рассказала гинеколог-сексолог Алина Колина. Ниже — ее монолог.

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О блестках, от которых будет сложно избавиться

В последнее время популярность набирает такой аксессуар, как блестки для влагалища. Они находятся в специальной желатиновой капсуле, которая помещается внутрь вульвы перед половым актом. Во время секса содержимое капсулы высвобождается и окрашивает гениталии в переливающиеся оттенки. Необычно, красиво, но очень небезопасно.

Я, как гинеколог, категорически не одобряю использование подобных вещей. Во-первых, мы не знаем, как стерилизовались эти блестки. Во-вторых, это твердые частицы, которые, несомненно, будут раздражать и повреждать слизистую влагалища, вызывая воспаление. От этого риск получить заболевания, передающиеся половым путем, значительно возрастает.

Если вам мало этих аргументов, то подумайте о том, как будете вымывать эти блестки после полового акта. Процедура довольно затруднительная. Нужно будет делать спринцевания водой, а лучше водным раствором хлоргексидина. Это не очень приятная манипуляция, скажем прямо. Вряд ли это скажется положительно на микрофлоре влагалища.

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О вредных лубрикантах

Отдельно хочу поговорить о смазках и гелях-лубрикантах. Есть вещества в составе ряда продуктов, которых лучше избегать. Это, например, глицерин, парабены, продукты нефтепереработки, пропиленгликоль, феноксиэтанол, синтетические отдушки. По возможности старайтесь не пользоваться гелями, в которых есть что-то из этого списка. Они могут привести к сильной аллергической реакции и ожогам слизистой, а также спровоцировать воспалительный процесс.

Рекомендую приобретать лубриканты на водной основе, так как они практически не вызывают аллергии. Их можно использовать для любого вида секса, а также применять с секс-игрушками.

В любом случае перед использованием нового лубриканта нужно сделать небольшую пробу на кожу и проследить, не появились ли неприятные ощущения. Если вы заметили сухость, стянутость или раздражение, то, скорее всего, это некачественный продукт и использовать его небезопасно.

Если вы планируете зачатие ребенка, лучше отказаться от лубрикантов с парфюмированной отдушкой, так как они снижают качество спермы. Желанная беременность может не наступать дольше.

О жидких вибраторах

Продолжая разговор о лубрикантах, хочу предостеречь от чрезмерного использования так называемых жидких вибраторов. Эта субстанция наносится на клитор и призвана вызывать пульсацию, прилив крови, что может усиливать возбуждение и оказывать согревающий эффект. Звучит здорово, но есть нюансы.

У женщин с высокой чувствительностью клитора даже небольшое количество такой смазки может вызвать выраженное раздражение и неприятные ощущения. У женщин с низкой чувствительностью клитора могут возникнуть действительно приятные ощущения, они могут почувствовать легкую пульсацию.

Пробуйте, экспериментируйте, но начинайте всегда с микроскопических доз. Если вы наблюдаете выраженную негативную реакцию, то лучше прекратите использование смазки. Также не рекомендую использовать подобные товары слишком часто. Пусть это будет некая вишенка на торте, помогающая разнообразить секс.

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Об экономии на секс-игрушках

При выборе игрушки всегда обращайте внимание на края и качество их обработки. Никаких грубых форм, жестких граней и швов быть не должно: это может серьезно травмировать слизистую.

Покупайте секс-игрушки только в проверенных магазинах. Так больше шансов избежать попадания к вам в руки изделий из некачественного силикона. Поверьте, сэкономленная пара тысяч рублей не стоит ваших проблем со здоровьем.

Об анальном сексе и его опасностях

Анальные игрушки могут быть достаточно опасны, далеко не всем можно их использовать. Категорически запрещено использование подобных игрушек при наличии геморроя, особенно в его острой фазе, а также при наличии трещин в перианальной области.

Во время такого секса существует большой риск травматизации, поэтому к любому проникновению нужно тщательно готовиться, даже если это просто игрушка.

Категорически не рекомендую перед анальным проникновением делать клизмы. При всем желании мы не сможем очистить весь кишечник. Все равно его содержимое может выйти наружу, и к этому нужно быть готовым. Но в день, когда планируется анальное проникновение, нужно обязательно сходить в туалет. Если у вас регулярный стул и нет проблемы запоров, то этого будет достаточно.

Если вы используете анальные пробки, они должны быть с широким основанием. В противном случае пробка может провалиться в кишечник. Чтобы ее извлечь, потребуется хирургическое вмешательство. Согласитесь, не самый приятный финал романтического вечера.

И всегда обязательно используйте презерватив при анальном проникновении. Так игрушку легче контролировать. Придерживая пальцами презерватив, мы снижаем риск исчезновения игрушки внутри. Ну и это элементарно более гигиенично. Так меньше вероятность того, что бактерии из прямой кишки попадут во влагалище.

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Обязательно используйте смазку. Прямая кишка не имеет желез, вырабатывающих определенный секрет. Использование лубриканта при анальном проникновении — необходимость. Также перед проникновением лучше сделать массаж перианальной области, чтобы расслабить сфинктер и мышцы промежности.

Лубрикант лучше брать на водной основе. И стоит отказаться от смазок с охлаждающим, согревающим или обезболивающим эффектом. Это может негативно сказаться на ощущениях. В процессе можно повредить сфинктер или слизистую, даже не заметив этого. Неприятные ощущения лучше сразу фиксировать и останавливаться, если что-то идет не так.

О презервативах

Что касается презервативов, то сейчас в магазинах мы чаще всего видим изделия из латекса и полиуретана. Часто у одного из партнеров наблюдается аллергическая реакция на латексные презервативы. Могут появляться зуд, жжение, дискомфорт и обильные выделения. Не зная о существовании полиуретановой альтернативы, пара начинает предохраняться с помощью прерванного полового акта. Это большая ошибка.

Полиуретановые презервативы в три раза тоньше латексных, у них высокая теплопроводность, а значит, они практически не ощущаются.

Об уходе за секс-игрушками

Не только сами секс-игрушки, но еще и неправильный уход за ними может навредить вашему здоровью. Чаще всего это проявляется в нарушении микрофлоры влагалища: начинается воспаление, зуд, жжение, необычные выделения.

Всего этого можно легко избежать при должном уходе за секс-игрушками. После каждого использования их следует промывать с мылом или же не пренебрегать специальными уходовыми гелями. В промежутках между половыми актами секс-игрушки лучше хранить в специальном мешочке.