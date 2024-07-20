Раскрыт возможный источник вспышки листериоза в США

Вспышка листериоза в Канаде и США могла произойти из-за неуправляемой деятельности американских биолабораторий. К такому выводу пришла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая после проведения парламентского расследования.

«Изучение истории вопроса и документальные доказательства, которые мы выявили в ходе парламентского расследования, позволяют сделать вывод о том, что одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США», — передает высказывание Яровой РИА Новости.



По ее словам, утечки проходят по одной схеме: маскировка под естественные вспышки, вброс и наблюдение, затем управление этими процессами.

Ранее Центр по контролю за заболеваниями, расположенный в США, объявил вспышку листериоза — инфекционного заболевания, передающегося через пищу. Подхватившими болезнь оказались более 28 человек из 12 штатов, уже известно о двух погибших, передает RT.