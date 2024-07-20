Как не заболеть листериозом

Термическая обработка поможет предотвратить заражение листериями, рассказал NEWS.ru академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. По его словам, листериоз — давно известная бактериальная инфекция.

Если пищу подвергать термическая обработке (варить, жарить, тушить, кипятить), то бактерия инактивируется, — отметил эксперт.



Также он посоветовал не покупать мясопродукты, которые мелко порезаны в магазинах перед доставкой. Их можно есть после проварки или жарки: так рекомендуют специалисты из американского CDC — аналога нашего Роспотребнадзора.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что листериоз есть везде, но в виде единичных случаев. Он отметил, что болезнь особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом, ВИЧ-положительных, беременных, с онкологией, а также для пожилых.

До этого американский федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что в 12 штатах США случилась вспышка листериоза. Отмечается, что по меньшей мере 28 человек госпитализированы, двое из них скончались.