В Финляндии нашли комаров, переносящих смертельно опасное заболевание

В Финляндии нашли комаров, переносящих лихорадку Западного Нила
Это смертельно опасное заболевание, которое не имеет специфического лечения.
Исследователь Хельсинкского университета Лорна Калвервелл утверждает, что обнаружила комаров Culex modestus, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. Причем насекомое обнражували в Финляндии и ранее — в 2022 году, пишут финские СМИ. При этом случаев самого заболевания в стране не выявлено.
Лихорадка Западного Нила не имеет специфического лечения и нередко приводит к летальному исходу.