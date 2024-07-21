Роспотребнадзор сообщил об единичных случаях листериоза в России

В России ведётся активная санитарно-профилактическая работа. Так только за прошлый год отделения Роспотребназдора в различных регионах страны исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов, изготовляемых из него.

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Как рассказали в ведомстве, лишь 4% проб показали несоответствие продукции гигиеническим нормативам.

В Роспотребнадзоре прокомментировали вспышку листериоза в Канаде и США. В России, утверждает пресс-служба ведомства, в последние годы заболеваемость листериозом находится на низком уровне.

«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения», - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.



Между тем ситуация остаётся на постоянном контроле надзорной организации.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая высказала мнение, что вспышки листериоза в странах Северной Америки вызваны деятельностью американских биолабораторий.

Листериоз - опасное бактериальное заболевание. Для беременных, детей и людей с ослабленным иммунитетом, пожилых может стать смертельным. Источником заражения, как правило, могут быть продукты, готовые к употреблению.