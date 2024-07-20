Угрожает ли России вспышка листериоза в США

Листериоз есть везде, но в виде единичных случаев, рассказал NEWS.ru завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. Он отметил, что болезнь особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом: ВИЧ-положительных, беременных, с онкологией, а также для пожилых.

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Листериоз есть везде в единичных случаях. 28 человек на 350 млн американцев погоду не делают. Не понимаю, почему сейчас об этом разговор пошел. Видимо, инфоповодов меньше стало. Для здорового человека особой опасности листериоз не представляет, в отличие от людей с ослабленным иммунитетом: беременных, с ВИЧ-инфекцией, с онкологией, для пожилых, — добавил Никифоров.



Эксперт подчеркнул, что заразиться листериозом можно практически везде, особенно через мясные и молочные продукты. Собеседник напомнил, что листерия «прекрасно себя чувствует» в холодильнике.

Заразиться можно, где угодно, обычно через мясные продукты. Это условный патоген, он неплохо себя чувствует и в почве, и в продуктах питания. В овощах, политых грязной водой. В молоке, мясе, причем в тех, что долго хранились в холодильнике, так как эта инфекция прекрасно себя чувствует в холодильнике, — отметил Никифоров.



Ранее американский федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что в 12 штатах США случилась вспышка листериоза. Отмечается, что по меньшей мере 28 человек госпитализированы, двое из них скончались.