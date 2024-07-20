Названы симптомы листериоза

В Канаде и США началась вспышка опасной бактериальной инфекции — листериоза. Заболевание уже унесло жизни нескольких человек. И хотя основные очаги пока находятся за океаном, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у врача-иммунолога Владимира Болибока о том, по каким симптомам можно распознать болезнь.

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По словам специалиста, недуг обладает обширной симптоматикой. К примеру, он может включать гастроэнтерит или пищевое отравление, тошноту и рвоту, диарею и даже лихорадку, сопровождающуюся воспалением лимфатических узлов. Но порой инфекция может протекать и бессимптомно, поскольку вызывающие его бактерии — листерии — могут находиться в организме довольно долго.

— Когда человек заражается, листерия приживается в его кишечнике и живет достаточно долго. Может находиться в организме целый год, в этом случае заболевание протекает волнообразно, сменяя периоды выздоровления и заражения, — пояснил Болибок.



Специалист заключил, что признаки инфекции могут варьироваться в зависимости от того, в каком состоянии находится иммунная система, а также от количества попавших в организм патогенов.

— Но у большинства пациентов все же диагностируют либо острую кишечную инфекцию, либо пищевое отравление, либо менингит, — сказал врач.



Также в беседе с «Вечерней Москвой» Владимир Болибок рассказал о том, как именно протекает болезнь и кто находится в группе риска.