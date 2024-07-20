Врач рассказала, кто подвержен заболеванию листериозом

Листериоз вызывается бактериями листерии, которые попадаю в организм разными путями. Врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова рассказала 360 о тех, кто более подвержен этому заболеванию.

«Этому заболеванию больше всего подвержены люди с различным иммунодефицитом. Чаще всего, пожилые, онкобольные, беременные женщины», - объяснила она.



По словам инфекциониста, чаще всего листерии попадают в желудочно-кишечный тракт через мясные продукты, которые недостаточно термически обработали. При этом бактерия может быть и в рыбных продуктах, и в молочных сырах.

«В принципе, листерий много в почве и воде. И механизм передачи всегда фекально-оральный. Поэтому она может легко переходить на загрязненные пищевые продукты», - рассказала врач.



Малинникова объяснила, что листерии хорошо размножаются при низких температурах, поэтому хранение продуктов в холодильнике не поможет их уничтожить.

Она предупредила, что инфекция может передаваться от человека к человеку, а также от матери к плоду, что очень опасно.

«В России постоянно идет мониторинг. Мы наблюдаем такое заболевание, но в стране оно довольно редкое, несмотря на распространенность листерий в природе. Уровень заболеваемости — от двух до шести случаев на 10 миллионов человек», - успокоила инфекционист.



По ее словам, листериоз может иметь тяжелые последствия, включая летальный исход. Несмотря на это, в России быстро выявляют это заболевание и эффективно диагностируют. В лечении применяют антибактериальную терапию.

«Антибиотики, которые эффективны в отношении листерий, достаточно распространенные. Но их выбор зависит и от формы заболевания, и от тяжести его течения. Поэтому врач должен выбирать тактику лечения», - заявила Малинникова.



Она сообщила и о симптоматической терапии, где снижают температуру пациента и улучшают его общее состояние. А антибиотики назначают даже беременным женщинам.

Ранее в субботу стало известно о вспышке листериоза в США, где погибли два человека, а 28 были госпитализированы.