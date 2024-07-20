Чем грозит употребление немытых овощей и фруктов

Лето — лучшее время, чтобы наесться сезонных ягод, овощей и фруктов на год вперед. Однако эксперты напоминают, что продукты нужно подготовить перед употреблением. «Вечерняя Москва» узнала, как это сделать.

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По словам инфекциониста Александра Арбузова, мыть стоит все овощи, ягоды, фрукты без исключения. Даже те, что выросли на вашем дачном участке.

— На поверхности в любом случае скапливаются бактерии, вредные микроорганизмы. Ведь все плоды растут в открытой среде, где они активно размножаются. Поэтому даже свой огород может быть опасным, — рассказал эксперт.



Бактерии, находящиеся на немытых фруктах и ягодах, могут вызвать как минимум пищевые отравления, которые сопровождаются рвотой, диареей, повышенной температурой и так далее. Интоксикация организма приводит к нарушению работы почек, сердца и печени. В худшем случае из-за бактерий могут развиться такие инфекции, как серозный менингит, брюшной тиф, холера.

— Если есть переживания по поводу того, что воды недостаточно для тщательной промывки, можно обратить внимание на дополнительные гаджеты, — отметил Арбузов.



Например, за 1500 рублей на маркетплейсах продается специальная ультразвуковая машинка для промывки — она тщательно дезинфицирует каждый плод. Еще есть специальная сушилка и тазик со щеткой для мытья — комплект стоит до 1000 рублей.

— Средство для мытья овощей и фруктов ищите обязательно с натуральным составом, — добавил врач.



Мардан Латифов, врач-терапевт: