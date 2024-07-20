Брюшной тиф и холера: чем грозит употребление немытых овощей и фруктов
Лето — лучшее время, чтобы наесться сезонных ягод, овощей и фруктов на год вперед. Однако эксперты напоминают, что продукты нужно подготовить перед употреблением. «Вечерняя Москва» узнала, как это сделать.
По словам инфекциониста Александра Арбузова, мыть стоит все овощи, ягоды, фрукты без исключения. Даже те, что выросли на вашем дачном участке.
— На поверхности в любом случае скапливаются бактерии, вредные микроорганизмы. Ведь все плоды растут в открытой среде, где они активно размножаются. Поэтому даже свой огород может быть опасным, — рассказал эксперт.
Бактерии, находящиеся на немытых фруктах и ягодах, могут вызвать как минимум пищевые отравления, которые сопровождаются рвотой, диареей, повышенной температурой и так далее. Интоксикация организма приводит к нарушению работы почек, сердца и печени. В худшем случае из-за бактерий могут развиться такие инфекции, как серозный менингит, брюшной тиф, холера.
— Если есть переживания по поводу того, что воды недостаточно для тщательной промывки, можно обратить внимание на дополнительные гаджеты, — отметил Арбузов.
Например, за 1500 рублей на маркетплейсах продается специальная ультразвуковая машинка для промывки — она тщательно дезинфицирует каждый плод. Еще есть специальная сушилка и тазик со щеткой для мытья — комплект стоит до 1000 рублей.
— Средство для мытья овощей и фруктов ищите обязательно с натуральным составом, — добавил врач.
Мардан Латифов, врач-терапевт:
— Обратите внимание на то, чем промываете овощи и фрукты. В идеале надо использовать не ту губку, которой вы моете посуду, а специальную, хранящуюся отдельно и стерильно. Также, когда протираете плоды, используйте одноразовые полотенца. Хранить овощи и фрукты следует отдельно от мясных изделий.