Назван способ быстро облегчить симптомы депрессии и тревоги

Ecopsychology: справиться с тревогой и депрессией помогут 10-минутные прогулки на природе.

Команда ученых из Колледжа социальной работы Университета Юты выяснила, что прогулки на природе в течение 10 минут способны ослабить симптомы тревоги, депрессии, а также улучшить настроение и качество жизни. Результаты исследования опубликованы в издании Ecopsychology.

Эксперты проанализировали более 40 научных работ на тему влияния на здоровье людей с психическими заболеваниями пребывания на природе. Они изучили данные 1492 человек.

Было установлено, что даже короткая 10-минутная прогулка среди зеленых насаждений улучшала симптоматику тревожных расстройств и депрессии, улучшала эмоциональную регуляцию и когнитивные способности. Также у участников исследований в позитивном ключе менялось настроение, повышалось качество жизни.

Авторы работы отмечают, что эффект может незначительно варьироваться в зависимости от того, какой деятельностью занимается человек на свежем воздухе. Например, огородничество, садоводство или физкультура.