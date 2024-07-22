Названы риски беременных женщин, спровоцированные долгим вождением машины

Всё больше молодых женщин проявляют максимальную самостоятельность, в том числе в период ожидания малыша. Комфорт и мобильность в наше время конкурируют с безопасностью. Врач-гинеколог, эндокринолог Мария Мальцева рассказала, какие проблемы могут возникнуть у беременной женщины в связи с продолжительным ежедневным нахождением за рулём.

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Первая и очевидная проблема — возникновение варикоза. Растущий плод и так оказывает давление на область малого таза, из-за чего нарушается кровообращение в этой области. Состояние вполне может усугубить долгое нахождение в сидячем положении за рулём, например, в пробках или в дальней дороге. Кровоснабжение в таком положении застаивается, следовательно, увеличивается риск возникновения варикозного расширения вен.

Кроме того, есть риск развития геморроя. В данном случае помочь могут упражнения Кегеля, которые будут выступать и как профилактика заболевания, так и облегчат состояние при появлении первых признаков геморроя.

Ещё одна проблема, которая может быть вызвана долгим нахождением за рулём, — межрёберная невралгия. С одной стороны, в беременности у женщины увеличивается вес, который оказывает негативное влияние на состояние позвоночника, с другой стороны — его неправильное положение за рулём. Всё вместе дает крайне отрицательный эффект.

Межрёберная невралгия для беременных — заболевание практически неизлечимое, так как препараты, назначаемые при данной проблеме, противопоказаны в период беременности и лактации. Растительные мази, которые обычно прописывают врачи, результата не дают. Лучшим вариантом облегчения состояния будут ортопедические чехлы или подушки, которые нужно подбирать при участии специалиста после консультации с врачом, который ведёт беременность.