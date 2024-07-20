Дерматолог: нельзя "лечить" солнечные ожоги кефиром и сметаной

Дерматолог Полина Ражева рассказала, что прежде всего при ожоге необходимо переместиться в безопасное место, где нет прямых солнечных лучей, чтобы не травмировать кожу еще больше. Пораженные участки рекомендуется охладить. Помочь в этом могут повязки и компрессы. Далее нужно нанести крем-эмолент или гель с алоэ. При этом важно пить как можно больше воды. Если кожа сильно тревожит, лучше принять обезболивающее средство.

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При возникновении лопнувших волдырей врач советует обработать их антисептиком и наложить на пораженную кожу асептическую повязку.

При этом ни в коем случае нельзя лечить ожог кефиром или сметаной. Все дело в том, что жирные продукты создают на коже толстую пленку, которая затрудняет испарение влаги и терморегуляцию. Как следствие, кожа нагревается еще сильнее и воспаление усиливается, пишут "Известия".

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