Прыщи за ушами: почему они появляются и как их убирать

Прыщи — обычное явление для многих из нас, и в большинстве случаев мы привыкли, что они вылезают на лице, шее, груди или спине. Однако прыщи могут появляться и в других местах, например за ушами — и это, конечно, весьма неприятно. Если вы когда-нибудь сталкивались с назойливыми гнойничками за ухом, то, скорее всего, задавались вопросом о причинах их появления и способах лечения.

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Забитые поры

Закупоренные поры могут привести к появлению прыщей за ушами. Они возникают из-за избыточного выделения жира или недостаточного отшелушивания кожи и обычно проявляются в виде белых или черных угрей.

«Отличительным фактором является наличие „пробки“ внутри поры. Для лечения используйте любую умывалку против прыщей — например, в душе, а затем — ретиноиды», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.



Можно обратиться к специалисту для удаления особо упорных и глубоко сидящих экземпляров. Самостоятельно угри выдавливать запрещено, чтобы не занести инфекцию!

Акне

Акне — это то, что дерматолог называет «зонтичной категорией». Вы можете увидеть пустулезные акне в виде красных бугорков размером от одного до трех миллиметров за ушами, обычно нежных и узнаваемых по наличию воспалительных очагов.

«При этом типе акне рост бактерий приводит к усилению воспаления, что и вызывает появление красных папул или пустул», — говорит Ирина. «При необходимости можно использовать салициловую кислоту для уменьшения воспаления. Для болезненных бугорков можно использовать точечные пластыри. Я также рекомендую применять ретиноиды для улучшения клеточного обмена и мягкого отшелушивания кожи, чтобы поры меньше закупоривались в будущем».



Кисты

Кистозные акне могут возникать и за ушами; как правило, видимые шишки более глубокие и болезненные.

«Кисты возникают из-за скопления масла, бактерий и гноя под поверхностью кожи», — рассказывает Ирина. «Они могут вызвать необратимые рубцы и обычно являются следствием генетики и гормонов».



Очень важно обратиться к сертифицированному дерматологу, чтобы определить, являетесь ли вы кандидатом на прием орального препарата для предотвращения постоянного рубцевания.

Вросшие волосы

Вросшие волосы обычно появляются в виде небольших красных или телесного цвета бугорков на ухе или за ухом, которые можно узнать по застрявшим внутри бугорка волосам.

«Вросшие волосы появляются, когда волосяные фолликулы скручиваются и оказываются под поверхностью кожи», — говорит Ирина. «Я не часто вижу вросшие волосы за ушами, потому что там нет значительного роста волос, но они могут появляться у основания шеи и на линии роста волос».



Средства для волос

Не стоит удивляться тому, что средства для волос становятся причиной появления угрей, особенно за ушами, где волосы соприкасаются с кожей ежедневно.

«Окклюзивная природа масел, кондиционеров и некоторых сухих шампуней может закупоривать поры, вызывая угри и прыщи вокруг ушей и по линии роста волос», — подчеркивает Ирина. «Выбирайте некомедогенные средства для волос. Обязательно тщательно очищайте пораженные участки, чтобы удалить остатки средств, забивающих поры». Если вы считаете, что причиной прорывов являются средства для укладки, воспользуйтесь тоником с салициловой кислотой, чтобы удалить остатки косметики с кожи", — добавляет врач.



Попробуйте топические (то есть местные) средства

Первый способ лечения, как правило, местный.

«Салициловая кислота — отличный выбор для профилактики акне. Размер молекул этой кислоты позволяет ей проникать в поры, глубоко очищая и растворяя кожное сало, а ее отшелушивающее действие лечит и предотвращает дальнейшее закупоривание пор. Рецептурный ретиноид или ретинол — тоже вариант, который поможет предотвратить появление угрей и вылечить уже существующие», — утверждает Ирина.



Рассмотрите возможность пероральных рецептов

Если местные средства не справляются с задачей, следующей линией защиты от акне в любом месте, в том числе за ухом, могут стать пероральные препараты. «В зависимости от пациента и типа акне чаще всего назначаются антибиотики и другие препараты», — говорит доктор. Самостоятельно их принимать запрещено!

Попробуйте домашние средства

Бабушкины методы также могут помочь при заушных прыщах, например теплый компресс.

«Одно из самых распространенных натуральных средств от прыщей — масло чайного дерева», — рассказывает Ирина. «Оно известно своим эффективным антимикробным и противовоспалительным действием».



Но стоит отметить, что дерматолог не рекомендует создавать топические коктейли «сделай сам» для лечения гнойничков.

«Я не советую наносить на кожу любые самодельные смеси, так как они часто приводят к воспалению кожи, что ухудшает состояние акне», — предупреждает Ирина



Как предотвратить появление прыщей за ухом

Используйте мягкое очищающее средство: это простой, но очень важный шаг в профилактике прыщей за ушами.

«Используйте мягкое, не раздражающее кожу мыло или гель, чтобы очистить ее от бактерий, способствующих появлению высыпаний, не пересушивая и не нарушая защитный кожный барьер», — отмечает Ирина.



Ухаживайте за наушниками

Если вы носите большие накладные наушники, не забывайте регулярно обрабатывать их дезинфицирующими средствами — например, специальными салфетками. Никогда не берите «поносить» наушники других людей, чтобы не получить в подарок их бактерии.