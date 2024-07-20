Признаки, что вам необходимо проверить уровень ферритина в организме

Снижение ферритина в организме грозит серьезными последствиями, самым грозным осложнением часто становится анемия. Терапевт Полина Жданова подсказала WomanНit, какие «звоночки» от вашего организма должны насторожить.

Желание грызть лед

Не самый популярный симптом, однако подобная новая привычка не должна остаться без вашего внимания. Если вы выпиваете не только сам холодный напиток, но и доедаете лед, есть повод пройти чек-ап, в первую очередь, проверить уровень железа в организме. Полина: «Желание пожевать лед может быть прямым сигналом к развитию железодефицитной анемии».

Слабость

Усталость и постоянная сонливость часто говорят об истощении запасов железа. Нередко можно почувствовать, что вы готовы упасть в обморок, а головокружения становятся частью жизни в таком состоянии. Наш эксперт настоятельно рекомендует не просто скорректировать режим дня, но и позаботиться о коррекции рациона, вероятно, вы недополучаете необходимые элементы вместе с пищей.

Ломкие ногти

Появление полос на ногтях, повышенная ломкость — верные признаки нарушений в организме. Полина: «Кроме ногтей при снижении уровня ферритина страдают и волосы — они просто выпадают». Восстановительными процедурами не обойтись — важно учесть результаты биохимии крови и следовать всем рекомендациям своего лечащего врача.

Одышка

Снижение ферритина нередко провоцирует плохой ход кислорода по важнейшим системам организма. В этом случае человек с низким уровнем железа очень часто отмечает изменения со стороны дыхательной системы. Могут появиться одышка, дыхательная недостаточность и другие сбои в работе легких.