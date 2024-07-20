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Четыре «звоночка», что вам необходимо проверить уровень ферритина в организме

Снижение ферритина в организме грозит серьезными последствиями, самым грозным осложнением часто становится анемия. Терапевт Полина Жданова подсказала WomanНit, какие «звоночки» от вашего организма должны насторожить.

Признаки, что вам необходимо проверить уровень ферритина в организме
© РИА Новости

Желание грызть лед

Не самый популярный симптом, однако подобная новая привычка не должна остаться без вашего внимания. Если вы выпиваете не только сам холодный напиток, но и доедаете лед, есть повод пройти чек-ап, в первую очередь, проверить уровень железа в организме. Полина: «Желание пожевать лед может быть прямым сигналом к развитию железодефицитной анемии».

Слабость

Усталость и постоянная сонливость часто говорят об истощении запасов железа. Нередко можно почувствовать, что вы готовы упасть в обморок, а головокружения становятся частью жизни в таком состоянии. Наш эксперт настоятельно рекомендует не просто скорректировать режим дня, но и позаботиться о коррекции рациона, вероятно, вы недополучаете необходимые элементы вместе с пищей.

Ломкие ногти

Появление полос на ногтях, повышенная ломкость — верные признаки нарушений в организме. Полина: «Кроме ногтей при снижении уровня ферритина страдают и волосы — они просто выпадают». Восстановительными процедурами не обойтись — важно учесть результаты биохимии крови и следовать всем рекомендациям своего лечащего врача.

Одышка

Снижение ферритина нередко провоцирует плохой ход кислорода по важнейшим системам организма. В этом случае человек с низким уровнем железа очень часто отмечает изменения со стороны дыхательной системы. Могут появиться одышка, дыхательная недостаточность и другие сбои в работе легких.