Что будет, если купаться с тампоном? Гинеколог предупредила о рисках
Считается, что пользоваться тампонами во время плавания эффективно и безопасно. Но риски всё-таки есть. Особенно если вы купаетесь в водоёме или недостаточно хлорированном бассейне. Например, грязная вода увеличивает риск синдрома токсического шока. И это далеко не единственная опасность.
Что будет, если купаться с тампоном
Основные риски перечислила гинеколог Алина Степанова:
- бактериальные инфекции — вагиноз, кандидоз или инфекции мочевыводящих путей;
- раздражение или аллергия из-за химикатов (хлора и т. д.);
- риск протекания, если тампон впитывает воду.
Как снизить риски
- Избегать загрязнённых и стоячих водоёмов и бассейнов с неконтролируемым уровнем хлора.
- Пользоваться тампонами с подходящим уровнем впитывания.
- Менять тампон до и сразу после плавания.
- Мыть руки перед введением и удалением тампона.
- После купания принять душ и провести гигиену наружных половых органов.
- Пользоваться менструальными чашами вместо тампонов.