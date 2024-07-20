Считается, что пользоваться тампонами во время плавания эффективно и безопасно. Но риски всё-таки есть. Особенно если вы купаетесь в водоёме или недостаточно хлорированном бассейне. Например, грязная вода увеличивает риск синдрома токсического шока. И это далеко не единственная опасность.

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Что будет, если купаться с тампоном

Основные риски перечислила гинеколог Алина Степанова:

бактериальные инфекции — вагиноз, кандидоз или инфекции мочевыводящих путей;

раздражение или аллергия из-за химикатов (хлора и т. д.);

риск протекания, если тампон впитывает воду.

Как снизить риски