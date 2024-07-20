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Что будет, если купаться с тампоном? Гинеколог предупредила о рисках

Считается, что пользоваться тампонами во время плавания эффективно и безопасно. Но риски всё-таки есть. Особенно если вы купаетесь в водоёме или недостаточно хлорированном бассейне. Например, грязная вода увеличивает риск синдрома токсического шока. И это далеко не единственная опасность.

Что будет, если купаться с тампоном
©  Секрет Фирмы

Что будет, если купаться с тампоном

Основные риски перечислила гинеколог Алина Степанова:

  • бактериальные инфекции — вагиноз, кандидоз или инфекции мочевыводящих путей;
  • раздражение или аллергия из-за химикатов (хлора и т. д.);
  • риск протекания, если тампон впитывает воду.

Как снизить риски

  • Избегать загрязнённых и стоячих водоёмов и бассейнов с неконтролируемым уровнем хлора.
  • Пользоваться тампонами с подходящим уровнем впитывания.
  • Менять тампон до и сразу после плавания.
  • Мыть руки перед введением и удалением тампона.
  • После купания принять душ и провести гигиену наружных половых органов.
  • Пользоваться менструальными чашами вместо тампонов.
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