Врач рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже

Разогретые на солнце люди при резком заходе в воду могут потерять сознание или испытать судороги, а при длительном нахождении в воде на плавательном матрасе или круге — получить ожоги и солнечный удар. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Специалист подчеркнул, что при игнорировании правил поведения на пляже и у водоемов есть серьезные риски. В частности, из-за разницы температур воды и воздуха у человека может произойти спазм сосудов или скачок артериального давления. По этой причине можно потерять сознание, что особенно опасно при нахождении в водоеме.

— Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания, — рассказал Тяжельников.



Он указал, что прочие пляжные опасности — солнечный удар и солнечный ожог — можно получить при длительном нахождении под прямыми лучами. Врач в беседе с РИА Новости сообщил, что чаще всего страдают лицо, плечи и спина.

Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов предупредил о возможных опасностях на воде и дал советы по безопасному отдыху.

Лето — лучшее время для загара, но есть определенные часы, когда не стоит находиться под прямыми солнечными лучами даже в воде. Пренебрежение этим правилом может привести не только к солнечным ожогам, но и к серьезным заболеваниям, сообщила врач общей практики Мария Беляева.