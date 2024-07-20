Назван главный фактор развития рака

Американское онкологическое сообщество выделило пять факторов, способствующих развитию рака, по данным журнала Cancer Journal for Clinicians.

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Первым фактором в списке стало курение, включая пассивное. Отказ от курения может предотвратить 19,3% случаев онкологических заболеваний.

Потеря лишнего веса также снижает риск развития 7,6% видов рака. Умеренное употребление алкоголя рекомендуется для предотвращения 5,4% всех типов опухолей.

Специалисты отмечают, что избегание чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения может помочь избежать более чем 90% случаев развития меланомы.

Онкологи советуют отказаться от сидячего образа жизни и проводить хотя бы 30-40 минут активной ходьбы ежедневно для предотвращения 18% случаев рака желудка, 13% рака тела матки, 12,5% рака пищевода и 11,5% рака почек.