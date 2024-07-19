Какая «полезная зелень» оказалась опасной для здоровья

Аллергикам, детям и тем, кто страдает заболеваниями суставов, сахарным диабетом, язвой, моче- или желчекаменной болезнью очень важно тщательно следить за количеством потребляемого шпината. Об этом рассказала нутрициолог и диетолог Анастасия Зайцева.

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По словам специалиста, все дело в щавелевой кислоте в составе листьев растения, которая может ухудшить состояние организма. При этом, если не злоупотреблять продуктом, а добавлять несколько листиков, например, в салат, то никакого вреда не будет.

— А вот делать смузи или устраивать детокс-программу, где главенствующую роль в ежедневном рационе играет шпинат, людям с перечисленными диагнозами не рекомендую, — объяснила Зайцева.



Диетолог добавила, что шпинат, который многие специалисты называют самой полезной зеленью, может вызывать аллергические реакции из-за большого содержания гистамина. Она подчеркнула, что если вводить растение в рацион ребенка, то нужно внимательно следить за реакцией его организма.

При этом, добавила нутрициолог, шпинат — отличный источник витаминов, флавоноидов, пищевых волокон, в которых нуждается организм. В том числе в его составе содержатся органические жирные кислоты и редкая линолевая кислота, которая встречается в очень малом количестве продуктов.

— Перед употреблением обязательно замачивайте шпинат в растворе с солью и небольшим количеством уксуса. Это избавит зелень от возможных следов насекомых, паразитов, патогенной флоры, — посоветовала Зайцева в беседе с РИА Новости.



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