Почему нельзя игнорировать приступы сильной головной боли

Врач-невролог Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Тимур Григорьев рассказал, что при часто повторяющихся приступах головной боли следует обратиться к специалисту.

«Также должен насторожить тот факт, что вы принимаете обезболивающее — от двух раз в неделю», — поделился он в интервью Агентству городских новостей «Москва».



Такие приступы могут свидетельствовать о развитии депрессии или тревожного расстройства, отметил Григорьев.

Помимо этого, головная боль может быть вызвана спазмом мышц. А чересчур сильная боль бывает при кровоизлиянии в головной мозг, добавил невролог.

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