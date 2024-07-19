Врачи в США стали «оживлять» людей ради донорских органов

Пытаясь бороться с острой нехваткой донорских органов, американские врачи начали использовать метод, известный как нормотермическая экстракорпоральная перфузия (НЭП), для посмертного "оживления" тел, пишет Лента.ру. Этот метод, однако, вызвал серьезные этические споры.

© Ferra.ru

НЭП предполагает искусственное возобновление кровообращения в теле умершего человека с помощью специализированного аппарата. После того как сердце перестает биться, аппарат поддерживает кислородный режим в тканях тела, сохраняя органы здоровыми для трансплантации. Затем целевые органы, такие как сердце, почки или печень, извлекаются и хранятся во льду для транспортировки.

Благодаря использованию НЭП органы испытывают меньшее кислородное голодание, что повышает их жизнеспособность и функциональность при пересадке реципиентам. Несмотря на свой потенциал, НЭП подвергается критике по этическим причинам. Профессор неврологии Джеймс Бернат объясняет, что существует риск, что частичная функция мозга может возобновиться, размывая грань между жизнью и смертью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.