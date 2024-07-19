Перечислены основные причины снижения женского либидо

Либидо может снижаться из-за множества различных причин, рассказала акушер-гинеколог Дарья Казакова. Основные из них врач перечислила в комментарии для «Газеты.Ru».

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Доктор сказала, что у некоторых женщин либидо снижается из-за возрастных изменений и скачков гормонов, например, после родов или в менопаузу, а также из-за приема некоторых лекарств (контрацептивов, антидепрессантов).

Кроме того, либидо может снижаться из-за хронических заболеваний. Так, на него негативно влияют сахарный диабет, анемия и некоторые другие болезни, стрессы, депрессии, постоянное напряжение.

Причиной снижения либидо также может быть дисбаланс гормонов и половые инфекции. «Эти инфекции могут вызвать воспаление органов малого таза и наружных половых органов, вызывая жалобы у пациентов, таким образом половые контакты могут приносить боль и дискомфорт, за счет чего снижается либидо», — прокомментировала акушер-гинеколог.



Врач призвала не заниматься самолечением. При снижении либидо Казакова посоветовала женщинам обращаться за медицинской помощью.

Ранее акушер-гинеколог высшей категории Сураё Назарова назвала способы не подхватить цистит на пляже. Прежде всего она призвала соблюдать гигиену — до и после купания принимать душ с мягким гелем для интимной гигиены, чтоб смыть соль и микроорганизмы, которые могут стать причиной развития инфекций.