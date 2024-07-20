Гастроэнтеролог предупредил о смертельной опасности энергетиков

Чрезмерное употребление энергетиков может привести к развитию рака желудка, рассказал Пятому каналу гастроэнтеролог Рустем Садыков. По его словам, также из-за этих напитков может возникнуть рак толстого кишечника.

Есть данные, что энергетические напитки за счет кофеина и таурина могут вызывать рак желудка, а также рак толстого кишечника, — объяснил медик.



Гастроэнтеролог отметил, что, если часто употреблять энергетики, может случиться истощение нервной системы. Из-за этого человек может перестать понимать, когда его организм устал. Кроме того, употребление этих напитков повышает давление и уровень сахара в крови, что может стать причиной инсульта.

От энергетиков лучше отказаться людям, которые перенесли инфаркт, добавил Садыков. Также лучше не употреблять эти напитки людям, страдающим от ишемической болезни сердца, сахарного диабета, язвы, гастрита, атеросклероза сосудов и аритмии.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что энергетики вредны для здоровья, особенно в жаркую погоду. По ее словам, они заставляют организм работать на износ, выжимая из него последние силы. Она подчеркнула, что энергетики наиболее опасны во время жары, когда сердце и так подвергается колоссальной нагрузке: повышается давление, сосудистая стенка сокращается, а сосуды сужаются.