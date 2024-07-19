Как правильно лечить болезнь Паркинсона

Врач-невролог Наталья Матохина сообщила, что болезни Паркинсона мужчины подвержены в большей степени, чем женщины. Врачи же выделяют у пациентов, кроме реального Паркинсона, также еще и синдром паркинсонизма.

На начальной стадии все начинается с тремора конечностей, а человек становится более медлительным и неэмоциональным. Терапия на этом этапе ставит своей целью замедление развития болезни. Если ее не лечить, то она повредит вегетативную нервную систему и будет утрачена возможность заниматься самообслуживанием.

Терапия включает в себя как назначение препаратов, приводящих работу медиаторов в головном мозгу в нормальное состояние, так и хирургическое вмешательство. Второе более полезно для относительно молодых пациентов.

Ученые выяснили, что в Великобритании люди с тревожностью чаще заболевают Паркинсоном. А японские ученые нашли еще одну возможную причину развития этой болезни.