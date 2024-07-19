Гастроэнтеролог назвала продукты для профилактики онкологии

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала, какие продукты способствуют профилактике онкологических заболеваний.

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Специалист отметила, что важным ингредиентом в питании человека является чеснок. Он содержит соединения, предохраняющие от рака, особенно от рака кожи, толстой кишки и легких.

Также врач отметила, что брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат сильные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухоли груди и другие виды рака.

— Для вредных клеток содержащееся в капусте вещество — изотиоцианат — оказывается токсичным. При этом оно никак не влияет на нормальные клетки, — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».



Противораковые соединения содержатся в цельнозерновых продуктах. Также стоит включить в рацион зелень с темными листьями.

Из напитков пользу принесет зеленый чай. Его вещества способны предотвратить или замедлить развитие нескольких типов рака: толстой кишки, печени, молочной железы и простаты.

Кроме того, для профилактики онкологии врачи советуют реже употреблять колбасы, соусы, магазинные десерты, полуфабрикаты, передает «Царьград».

Согласно новому британскому исследованию, молодые люди, которые выпивают в среднем два стакана сладких газированных напитков в день, могут быть более чем в два раза более склонны к развитию рака кишечника в возрасте до 50 лет.