Как не пропустить сердечный приступ

Если заранее распознать признаки предынфарктного состояния, это может спасти жизнь. Какие тревожные симптомы требуют особого внимания, «Клопс» рассказала калининградский терапевт Яна Белоусова.

Во время инфаркта миокарда прерывается кровоснабжение одного из участков сердечной мышцы. «Состояние приводит к сильному повреждению или гибели этой части сердца», — пояснила Белоусова.

Но это не всегда происходит внезапно. Человек может испытывать различные недомогания от двух суток до нескольких недель. По статистике, предынфарктная стадия наблюдается в 50% случаев, продолжает доктор.

Что должно насторожить

Ощущение тревожности, бессонница;

Одышка;

Затруднённое дыхание, невозможность сделать глубокий вдох;

Боли в животе;

Головная боль;

Ощущение сжатия и давления в области груди;

Приступообразные боли в области сердца.

В этом случае можно попробовать купировать болевые ощущения нитроглицерином. Он помогает устранить симптомы стенокардии.