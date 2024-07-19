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Подмосковные врачи спасли новорожденную с огромной кистой

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) удалили новорожденной пятисантиметровую кисту с перекрутом, рассказал NEWS.ru детский хирург Антон Колобов. Он уточнил, что кисту выявили по результатам УЗИ, которое проводили еще до родов. По его словам, операция была выполнена при помощи видеоэндоскопических технологий.

Подмосковные врачи спасли новорожденную с огромной кистой
©  News.ru

В стационарном отделении МОЦОМД наблюдалась беременная женщина, у плода которой по результатам УЗИ была выявлена большая киста левого яичника размерами 5×5 см с перекрутом. Оперативное вмешательство было выполнено с использованием видеоэндоскопических технологий через три маленьких прокола, — поделился хирург.

Колобов отметил, что роды прошли без осложнений, девочку сразу же перевели в профильное отделение неонатальной хирургии, чтобы провести скорейшее обследование. Он рассказал, что своевременное лечение позволило избежать осложнений в виде нарушения кровоснабжения и потери органа.

Хирурги полностью удалили кисту яичника, сохранив девочке сам репродуктивный орган. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение педиатра, — заключил врач.

Хирург Михаил Рехвиашвили ранее рассказал, что врачи спасли младенца, поступившего с агрессивной кистой печени. Он отметил, что за несколько дней размеры новообразования значительно увеличились.

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