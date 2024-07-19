Подмосковные врачи спасли новорожденную с огромной кистой

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) удалили новорожденной пятисантиметровую кисту с перекрутом, рассказал NEWS.ru детский хирург Антон Колобов. Он уточнил, что кисту выявили по результатам УЗИ, которое проводили еще до родов. По его словам, операция была выполнена при помощи видеоэндоскопических технологий.

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В стационарном отделении МОЦОМД наблюдалась беременная женщина, у плода которой по результатам УЗИ была выявлена большая киста левого яичника размерами 5×5 см с перекрутом. Оперативное вмешательство было выполнено с использованием видеоэндоскопических технологий через три маленьких прокола, — поделился хирург.



Колобов отметил, что роды прошли без осложнений, девочку сразу же перевели в профильное отделение неонатальной хирургии, чтобы провести скорейшее обследование. Он рассказал, что своевременное лечение позволило избежать осложнений в виде нарушения кровоснабжения и потери органа.

Хирурги полностью удалили кисту яичника, сохранив девочке сам репродуктивный орган. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение педиатра, — заключил врач.



Хирург Михаил Рехвиашвили ранее рассказал, что врачи спасли младенца, поступившего с агрессивной кистой печени. Он отметил, что за несколько дней размеры новообразования значительно увеличились.