Седьмой человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции

60-летний житель Германии предположительно полностью избавился от ВИЧ-инфекции. Ранее он заболел лейкемией и перенес операцию по пересадке стволовых клеток.

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Врачи назвали его «следующим берлинским пациентом». Предыдущим берлинским пациентом был Тимоти Рэй Браун – его объявили излечившимся от ВИЧ в 2008 году после той же процедуры. Браун умер от рака в 2020 году.

О новом случае избавления от ВИЧ объявили в преддверии 25-й международной конференции по СПИДу, которая состоится в Мюнхене. В материалах говорится, что у берлинского пациента выявили вирус в 2009 году. В 2015 году ему провели трансплантацию стволовых клеток – эта процедура, по сути, позволяет заменить иммунную систему человека.

В конце 2018 года пациент перестал принимать антиретровирусные препараты, позволяющие держать ВИЧ-инфекцию под контролем. Спустя почти шесть лет у него, по словам врачей, не выявили ни ВИЧ, ни рака.

«Команда не может быть абсолютно уверена в том, что все следы ВИЧ были уничтожены. Но случай пациента наводит на мысль о возможности излечения от ВИЧ. Он чувствует себя хорошо и с энтузиазмом участвует в наших исследованиях», – отметил врач-исследователь из берлинской университетской больницы Шарите Кристиан Геблер.



Ранее от ВИЧ предположительно избавились шесть человек. Но у случая с берлинским пациентом есть важное отличие.

Предыдущие пациенты, кроме одного, получили стволовые клетки от доноров с редкой мутацией, при которой отсутствовала часть гена CCR5. Это блокировало проникновение ВИЧ в клетки их организма. Доноры унаследовали две копии мутировавшего гена CCR5, по одной от каждого родителя, что сделало их практически невосприимчивыми к ВИЧ.

Но берлинский пациент получил клетки от донора, унаследовавшего только одну копию мутировавшего гена. Около 15% людей европейского происхождения имеют одну мутировавшую копию гена, тогда как две копии – только 1%.

Ученые выразили надежду, что это открытие позволит увеличить количество потенциальных доноров. Также оно может указать на новые пути генной терапии заболевания, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что шестым человеком, достигшим устойчивой ремиссии при ВИЧ-инфекции, стал женевский пациент. Он не получал донорский материал с мутантным геном