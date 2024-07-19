Тепловое истощение: что это и как с ним справиться
Лето не только дарит нам самые яркие эмоции за год, но и может принести немало проблем. Одной из них является тепловое истощение. Что это и как бороться с опасным состоянием нам подсказал терапевт Илья Кунцев.
Что же такое «тепловое истощение»
Считается, что тепловое истощение — первая ступень перед тепловым ударом.
Илья:
«Организм постепенно нагревается, вы теряете довольно много жидкости, если ничего не предпринять, можно потерять сознание».
Самую большую опасность это состояние представляет для детей, пожилых людей и беременных женщин.
Как понять, что вам грозит тепловое истощение:
- Сильная жажда.
- Сильная головная боль.
- Повышенное потоотделение.
- Тошнота.
- Предобморочное состояние.
- Слабость в мышцах.
Какие могут быть причины теплового истощения
Жаркий влажный климат
Чаще всего проблема застигает на отдыхе в жарких странах, где очень легко перегреться и не заметить этого. Важно заранее предусмотреть варианты спасения от жары, где бы вы ни находились.
Физическая активность
Нередко тепловое истощение настигает любителей активного спорта. В группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Летом многие любят проводить занятия на свежем воздухе, только вот солнце в этой ситуации может стать проблемой.
Ухудшение водного баланса
Если у вас нет привычки пить достаточное количество воды в сутки, не стоит удивляться, что в жаркий день вы можете почувствовать себя нехорошо. Никакая сладкая газировка или чай не заменят простую воду.
Как справиться с тепловым истощением
Наш эксперт рекомендует включить в рацион продукты, которые способствуют восполнению баланса жидкости и электролитов. К ним можно отнести: шпинат, бананы, курагу, семена подсолнечника и кунжут. Конечно, не забываем и про воду в достаточном количестве.