Тепловое истощение: что это и как с ним справиться

Лето не только дарит нам самые яркие эмоции за год, но и может принести немало проблем. Одной из них является тепловое истощение. Что это и как бороться с опасным состоянием нам подсказал терапевт Илья Кунцев.

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Что же такое «тепловое истощение»

Считается, что тепловое истощение — первая ступень перед тепловым ударом.

Илья:

«Организм постепенно нагревается, вы теряете довольно много жидкости, если ничего не предпринять, можно потерять сознание».



Самую большую опасность это состояние представляет для детей, пожилых людей и беременных женщин.

Как понять, что вам грозит тепловое истощение:

Сильная жажда.

Сильная головная боль.

Повышенное потоотделение.

Тошнота.

Предобморочное состояние.

Слабость в мышцах.

Какие могут быть причины теплового истощения

Жаркий влажный климат

Чаще всего проблема застигает на отдыхе в жарких странах, где очень легко перегреться и не заметить этого. Важно заранее предусмотреть варианты спасения от жары, где бы вы ни находились.

Физическая активность

Нередко тепловое истощение настигает любителей активного спорта. В группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Летом многие любят проводить занятия на свежем воздухе, только вот солнце в этой ситуации может стать проблемой.

Ухудшение водного баланса

Если у вас нет привычки пить достаточное количество воды в сутки, не стоит удивляться, что в жаркий день вы можете почувствовать себя нехорошо. Никакая сладкая газировка или чай не заменят простую воду.

Как справиться с тепловым истощением

Наш эксперт рекомендует включить в рацион продукты, которые способствуют восполнению баланса жидкости и электролитов. К ним можно отнести: шпинат, бананы, курагу, семена подсолнечника и кунжут. Конечно, не забываем и про воду в достаточном количестве.