Врач назвал причину постоянной усталости

В Хабаровске терапевт КДЦ «Вивея» Свинаренко Александр Анатольевич предупредил, что дефицит воды в организме может провоцировать постоянную усталость и слабость. Он подчеркнул, что если в течение дня житель Хабаровска не трудился и не занимался особенно интенсивной физической активностью, но всё равно чувствует усталость, это может указывать на обезвоженность организма.

Медик также отметил, что хабаровчанин должен ежедневно выпивать около 8 стаканов воды, что составляет приблизительно два литра. Эксперт добавил, что употребление лимонада, кофеина и алкоголя может усиливать обезвоживающий эффект, поэтому лучше предпочесть чистую воду.

Кроме того, вода помогает в переваривании пищи, поддерживает мышцы в тонусе и укрепляет суставы, а также обеспечивает нормальную работу мозга, подвел итог врач.