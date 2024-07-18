Ядовитый паук атаковал 7-летнюю девочку из Новосибирска во время отдыха в Таиланде
Семья из Новосибирска отдыхала в Таиланде. Вместе с родителями наслаждалась отдыхом в Пхукет семилетняя Настя.
На шестой день сибиряки решили прогуляться по джунглям. По словам Елены Новоселовой, дочка наступила на кучу веток возле пальмы, из которой ей на плечо прыгнул синий тарантул. Он укусил девочку и также быстро перепрыгнул на дерево.
«Дочь сильно закричала – паук укусил ее в плечо. Мы сильно испугались: муж Иван схватил ее на руки, и мы побежали в отель», – рассказала женщина журналисту Сиб.фм.
По дороге новосибирцам встретился местный житель. Мужчина, узнав, что случилось, предложил довести ребенка на байке до ближайшего медпункта. Там девочке обработали место укуса и поставили укол.
«Местный доктор сказал, что для человека укус синего тарантула не опасен, хоть насекомое и является ядовитым, а у животных может привести к летальному исходу», – пояснила сибирячка.
Место укусу у Насти заживало долго: даже рука отнималась. В остальном ребенок чувствовал себя хорошо. Больше на прогулку в тропики семья не ходила.