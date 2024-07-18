Ядовитый паук атаковал 7-летнюю девочку из Новосибирска во время отдыха в Таиланде

Семья из Новосибирска отдыхала в Таиланде. Вместе с родителями наслаждалась отдыхом в Пхукет семилетняя Настя.

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На шестой день сибиряки решили прогуляться по джунглям. По словам Елены Новоселовой, дочка наступила на кучу веток возле пальмы, из которой ей на плечо прыгнул синий тарантул. Он укусил девочку и также быстро перепрыгнул на дерево.

«Дочь сильно закричала – паук укусил ее в плечо. Мы сильно испугались: муж Иван схватил ее на руки, и мы побежали в отель», – рассказала женщина журналисту Сиб.фм.



По дороге новосибирцам встретился местный житель. Мужчина, узнав, что случилось, предложил довести ребенка на байке до ближайшего медпункта. Там девочке обработали место укуса и поставили укол.

«Местный доктор сказал, что для человека укус синего тарантула не опасен, хоть насекомое и является ядовитым, а у животных может привести к летальному исходу», – пояснила сибирячка.



Место укусу у Насти заживало долго: даже рука отнималась. В остальном ребенок чувствовал себя хорошо. Больше на прогулку в тропики семья не ходила.