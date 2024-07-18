Врач рассказал, как справиться с изжогой

Почему появляется изжога? О причинах такого состояния рассказала гастроэнтеролог Наталья Сычева. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По ее словам, изжога может быть не только при повышенной кислотности желудочного сока, но и при пониженной. Иногда возникает функциональная изжога. В этом случае у человека нет патологии желудочно-кишечного тракта, но нарушена связь между центральной нервной системой и пищеводом, к примеру, при взвинченном психоэмоциональном состоянии.

Она добавила, что при изжоге нельзя пользоваться содой, так как она имеет эффект рикошета. Сода сначала гасит кислотность, а затем организм это компенсирует и выделяет еще больше кислоты. Побороть изжогу может изменение рациона и режима питания.

По мнению врача, есть надо хотя бы 3 раза в день, через каждые 5 часов. После еды не стоит принимать горизонтальное положение и поднимать тяжести. Если изжога не проходит в течение 2-3 дней, то нужно обратиться к врачу.