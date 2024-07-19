Академик оценил способность новой вакцины победить ВИЧ

Новая вакцина от ВИЧ не позволит человечеству полностью победить болезнь, но она эффективнее защищает от заражения по сравнению с другими препаратами аналогичного действия. Об этом РАН Вадим Покровский.

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Покровский рассказал, что главное преимущество новой вакцины — это ее удобство: всего одна инъекция защищает от заражения на полгода, тогда как традиционные таблетки для профилактики нужно принимать каждый день. Он пояснил, что люди часто забывают выпивать лекарства, и из-за этого снижается способность организма противность вирусу.

«В исследовании нового препарата, судя по всему, так и получилось. В первых двух группах ВИЧ заразились 1,5 процента и 1,8 процента женщин, которым выдавали традиционные таблетки для профилактики. А в третьей группе, получавшей инъекции нового препарата, не заразился никто», — оценил результаты исследования ученый.



Тем не менее препарат, по мнению Покровского, не является принципиально новым открытием в медицине.

О победе речи не идет, потому что этот препарат не излечивает от ВИЧ. Да, его могут назначать инфицированным людям, но на постоянной основе, - Вадим Покровский, академик РАН



Покровский также отметил, что вакцина, как и ее предшественники, не может действовать непосредственно на иммунитет. Она защищает от заражения только до тех пор, пока в крови сохраняется высокая концентрация действующих химических веществ.

«Новое средство, судя по результатам испытания, целые полгода держится в крови на необходимом уровне», — заключил ученый.



Ранее американская компания Gilead Sciences, Inc. заявила о создании вакцины от ВИЧ «Ленакапавир», которая имеет стопроцентную эффективность. После приема нового препарата ни одна из нескольких тысяч женщин, участвовавших в исследовании, не заразилась.