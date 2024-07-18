Перечислены развивающиеся из-за курения вейпов тяжелые болезни

Многие курильщики выбирают электронные сигареты в стремлении снизить негативное воздействие вредной привычки на организм, однако электронные сигареты также наносят удар по организму. Развивающиеся из-за вейпов тяжелые болезни, перечислило издание The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

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По данным специалистов, из-за вейпов могут развиться раздражение горла и полости рта, появиться головная боль, тошнота и кашель. Также курение электронных сигарет становится причиной развития кариеса.

Одним из самых грозных осложнений вейпинга исследователи называют замедление развития мозга, болезни легких и сердца.

Ранее стала известна история сестер, которые с 13 лет курили электронные сигареты. Девушки с разницей в несколько месяцев попали в больницу, так как из-за вредной привычки у них появились дыры в легких.