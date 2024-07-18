Дерматолог предупредил, что будет с волосами после кератинового выпрямления

Некоторые препараты для кератирования волос содержат формальдегид. Хотя количество вещества и минимально, оно может оказать токсическое воздействие. Врач-дерматолог Елена Ланихина рассказала «Клопс», чего ожидать, когда эффект от выпрямления закончится.

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Кератиновое разглаживание волос — популярная бьюти-процедура. Долговременная укладка помогает избавиться от непослушных кудрей, делая пряди идеально гладкими и блестящими. Однако, кроме, очевидных плюсов имеются и недостатки.

«Выпрямление локонов таким методом напрямую связано с воздействием формальдегида, токсичного препарата, который разрушает белок волос», — пояснила дерматолог.



С медицинской точки зрения ничего полезного в процедуре нет, продолжает доктор. Эффект идеально прямых прядей держится до двух месяцев. А вот после прекращения действия состава дамы начинают сталкиваться с проблемами.

«Волосы становятся ломкими, усиливается их выпадение. Токсичный формальдегид негативно влияет на луковицы», — обратила внимание доктор.



Во многих странах кератиновое выпрямление запрещено, так как вещество, входящее в состав уходовых средств за волосами, признано ядовитым. А в больших дозах — смертельно опасным, заключила Ланихина.

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