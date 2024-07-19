Врач оценила новую вакцину, которая полностью защитит от ВИЧ

Новая американская вакцина «Ленакапивара», которая должна полностью защищать от ВИЧ-инфекции, не является сенсацией, рассказала «Радио 1» старший научный сотрудник Федерального центра СПИД Наталья Ладная. По ее словам, этот препарат действительно удобный.

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Таких препаратов много, и они очень эффективные, а это раздутая новость. Он новый, да, но подобных больше 30. Этот «Ленакапивара» действительно удобный в плане введения раз в полгода, но есть и другие, поэтому это, честно говоря, не сенсация, — объяснила медик.



Врач отметила, что этот препарат также считается лекарством от СПИДа, поскольку это поздняя стадия ВИЧ. Лечение ВИЧ предотвращает развитие СПИДа и может вернуть человека к нормальной жизни.

Такие препараты не будут доступны по ОМС, так как у них очень высокая цена, добавила Ладная. Сейчас новые препараты дорого стоят, поскольку фирмы хотят получить большой доход, однако устаревшие вакцины стоят дешево, подытожила врач.

Ранее врач Мердад Парси сообщил, что ученые из США создали инъекционный препарат для предотвращения распространения ВИЧ. По его словам, вакцина при введении дважды в год показала 100-процентную эффективность. Как отмечается, в третьей фазе его тестировали на фокус-группе, состоящей из 2136 девушек от 16 до 25 лет.