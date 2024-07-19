Доктор рассказала, опасна ли холера

Среди инфекций, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в мире, в настоящее время серьезную угрозу представляет холера - в зоне риска заболеваемости ежегодно оказываются около миллиарда человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Меняющиеся инфекционные риски, в том числе, связанные со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами, могут привести к возникновению региональных и глобальных чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера. На сегодняшний день серьезную угрозу представляет холера. Ежегодно около одного миллиарда человек подвергаются риску заболевания", - сказала Попова на Международной конференции "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС".



Эксперты отмечают расширение географической распространенности этой опасной кишечной инфекции, при которой несвоевременное или неправильное оказание помощи может закончиться смертельным исходом. По словам Поповой, рост заболеваемости продолжается с 2021 года, в прошлом году в мире зарегистрировано более 900 тысяч случаев, при этом реальное число заболевших, очевидно, больше, так как не все страны имеют достаточную лабораторную базу для диагностики заболевания.

Россия традиционно помогает как странам, входящим в БРИКС, так и другим государствам Африки, Азии, Латинской Америки справляться со вспышками этой и других инфекций. Один из видов помощи - предоставление в страны, где обнаружены очаги инфекции, передвижных лабораторных комплексов.