Невролог рассказала об опасности употребления энергетиков в жару

Энергетики вредны для здоровья, особенно — в жаркую погоду, объяснила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с LIFE.ru. По ее словам, они заставляют организм работать на износ, выжимая из него последние силы.

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Силы при употреблении энергетических напитков берутся не из ниоткуда. Стимуляторы в их составе заставляют организм тратить собственные ресурсы, работать на износ, они буквально выжимают оставшуюся энергию, которая хранится про запас. Условно, это как мчаться на автомобиле на полной мощности, когда бензобак почти пуст. При этом энергетики часто повышают артериальное давление, увеличивают частоту сердечных сокращений и дыхания, возбуждающе влияют на работу нервной системы, — отметила врач.



Она подчеркнула, что энергетики наиболее опасны во время жары, когда сердце и так подвергается колоссальной нагрузке: повышается давление, а сосудистая стенка сокращается, и сосуды сужаются. К тому же человек теряет много жидкости вместе с потом, а энергетики обладают мочегонным эффектом, что может вызвать обезвоживание и как следствие — гипертонический криз, нарушения в работе сердца и головного мозга и даже инфаркт миокарда или инсульт.

Существует мнение, что одна банка энергетика не причинит вред здоровому человеку, однако в некоторых случаях даже она приводила к летальному исходу, рассказала Демьяновская.