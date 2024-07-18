Эксперт рассказала, чем может быть вызвана новая пандемия

Угроза глобального распространения опасных инфекций требует постоянных совместных усилий разных стран. Этой теме посвящен открывшийся в Москве международный форум "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС".

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"Новая пандемия может быть вызвана новым патогеном как природного, естественного происхождения, так и искусственного. Это данность", - заявила, открывая конференцию, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



Она подчеркнула, что совместные научные разработки в области эпидемиологии, мониторинг опасных инфекций, взаимопомощь в идентификации и совместной ликвидации вспышек опасных заболеваний, где бы они ни происходили, - очень важны.

Один из примеров такого сотрудничества: когда в Китае в 2020 году разгорелась вспышка новой на тот момент коронавирусной инфекции, китайские специалисты быстро расшифровали геном нового вируса и предоставили его всему миру.

"В кратчайшие сроки на основе материалов, предоставленных китайскими коллегами, российские учёные наших подведомственных институтов разработали тесты для идентификации нового вируса. А китайские врачи использовали эти тесты, подтвердив их эффективность", - рассказала Попова.



И сегодня российские специалисты участвуют в изучении опасных вирусов во Вьетнаме и других странах, исследуют изменяющийся вирус иммунодефицита человека в Бурунди, помогают в ликвидации вспышек опасных заболеваний в странах Африки. Сейчас российские медики помогают бороться с холерой в Таджикистане, - перечислила Попова.

Эпидемических угроз много : это и птичий грипп, и продолжающееся распространение оспы обезьян, которая вышла за пределы эндемичного региона и зарегистрирована уже в 160 странах. Постоянный риск - природные очаги холеры, чумы, вируса Зика, малярии, сибирской язвы и других инфекций.

В странах БРИКС проживает половина населения планеты. Поэтому наращиваемая общими усилиями биологическая безопасность - единственно верный тренд, который поможет уберечь человечество от новых угроз, заключила Попова.