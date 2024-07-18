Названы пять лайфхаков, которые помогут защититься от рака

Врач Олькин: при здоровом образе жизни рак развивается намного реже. Если убрать из своей жизни пять факторов риска, можно максимально защититься от большинства типов раковых опухолей. К такому выводу пришли учёные из Американского онкологического общества, когда проанализировали 1,7 млн случаев развития опухолей у взрослых людей старше 30 лет. Рассказываем, как снизить риски развития рака.

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Как защититься от рака

- Не курить. Отказ от табака позволяет предотвратить более 80% случаев рака лёгкого, бронхов и гортани, а ещё примерно половину случаев рака пищевода и мочевого пузыря, выяснили учёные. В целом отсутствие такой вредной привычки предотвращает пятую часть всех случаев онкологии.

- Отказаться от спиртного. Таким образом можно предотвратить 50% случаев рака полости рта, 45% случаев рака глотки, почти четверть случаев рака печени и 16% случаев рака молочной железы.

- Следить за весом. Похудение играет важную роль в предотвращении рака тела матки, желчного пузыря, печени и почек. Избавление от лишнего веса защищает почти от 8% всех типов рака.

- Защищаться от солнца. Это позволяет избежать более 90% случаев меланомы.

- Быть физически активным. Даже простая ходьба быстрым шагом минимум по 30–40 минут в день помогает предотвратить 18% случаев рака желудка, 13% случаев рака тела матки у женщин и рака пищевода, около 12% случаев рака почек.

Почему эти правила работают

Считается, что онкологические заболевания развиваются из-за случайных поломок при делении клеток. Как же тогда здоровый образ жизни может на это повлиять?

В человеческом организме постоянно что-то ломается. Но если человек ведёт здоровый образ жизни, шансы, что иммунная система вовремя заметит дефекты, гораздо выше, объяснил «Комсомольской правде» врач-онколог, член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин. Тогда она уничтожит единичные злокачественные клетки и не даст им запустить развитие опухоли.