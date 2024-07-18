Полная МРТ организма покажет все болезни? Мнение врачей

Доктор Фишер: МРТ всего тела способна увидеть далеко не все опасные заболевания. Комплексную магнитно-резонансную томографию (МРТ) недавно стали продвигать западные знаменитости, в том числе Ким Кардашьян, Кейт Хадсон и Ева Мендес. Они утверждают, что настолько полное исследование организма буквально спасает жизнь. Но медики не возлагают на неё таких великих надежд.

Что обещают

МРТ использует магнитные поля для получения подробных изображений органов, костей и других структур организма.

Компания, продвигающая МРТ всего тела, утверждает, что так можно обнаружить рак и другие хронические заболевания за годы до появления симптомов.

Мнение медиков

Специалисты считают, что такое исследование не нужно обладателям хорошего здоровья, у которых, грубо говоря, ничего не болит.

Необходимость может быть для отдельных групп, например людей с повышенным генетическим риском развития рака.

При этом, по мнению рентгенолога Мины Макари, вероятность обнаружения серьёзной проблемы, такой как раковая опухоль или аневризма мозга, у человека без симптомов низкая.

Похожего мнения придерживаются в американском колледже радиологии. Там объяснили, что нет документально подтверждённых доказательств эффективности полного сканирования для продления жизни.

«Это неподходящий инструмент скрининга на множество заболеваний человека и потенциально возникающих состояний», — отметила в беседе с DailyMail.com врач внутренней медицины Стюарт Фишер.



Полная МРТ, сделанная в целях профилактики, не покажет многие заболевания, включая диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление и гипертонию.

Хуже того, полная МРТ может сильно расслабить человека, ведь он будет убеждён, что теперь всё-всё проверено.

«Но на деле за такой уверенностью можно пропустить начальную стадию заболевания», — предупредил хирург-онколог Иван Карасёв.



О том, как часто можно делать МРТ отдельных зон, «Секрету фирмы» рассказала врач, кандидат медицинских наук Оксана Платонова. Читайте здесь.