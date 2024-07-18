Аллерголог назвал продукты, через которые чаще всего заражаются сальмонеллезом

Врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер рассказала, через какие продукты чаще всего происходит заражение сальмонеллёзом — бактериальной кишечной инфекцией, вызываемой бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии.

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По словам врача, мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, кондитерские кремы — наиболее «излюбленные» для сальмонеллы. Чтобы не заразиться, необходимо регулярно профилактироваться, что включает обязательное мытьё рук перед едой, термическую обработку продуктов, мытьё яиц и овощей.

Польнер предупредила, что сальмонеллёз — заболевание, которое может протекать в различных формах. И если речь о тяжёлой форме, то может быть поражён не только кишечник, но и другие органы и системы. При обнаружении симптомов болезни необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

«Инфекция развивается быстро. Инкубационный период после попадания в организм составляет от нескольких часов до нескольких дней. Течение заболевания может быть лёгким (кратковременное повышение температуры, стул до пяти раз в день), среднетяжёлым (температура до 39 градусов, частый жидкий стул, симптомы обезвоживания), тяжёлым (сильное обезвоживание, температура до 40 градусов, многократная рвота, жидкий стул)», — добавила врач.



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