Витамины для глаз: как выбрать и правильно их пить

Глаз — один из важнейших органов, которому тоже нужна подпитка в виде витаминных добавок. О том, какие витамины больше всего нужны нашим глазам, нам рассказала Элина Санторо, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории.

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Кому же витамины просто необходимы?

Как говорит наш эксперт, в первую очередь, это дети и подростки, потому что организм усиленно растет и для поддержки роста и роста глазного яблока важен прием витаминов. Также людям с теми или иными проблемами с глазами — например, с высоким риском развития катаракты. Элина:

«Для них важно будет прием витамина С, Е и различных других антиоксидантных препаратов».



Когда болезнь глаз уже развивается

Особое место витамины занимают для пациентов с дегенерацией сетчатки. Офтальмолог:

«Помимо антиоксидантного действия витамина С и Е, им также будет полезен цинк, лютеин, которые призваны как раз приостановить прогрессирование заболевания сетчатки».



Неправильное питание

Люди с плохим питанием получают недостаточное количество питательных веществ из пищи. Если есть заболевания кишечника и желудка, также можно рассмотреть прием витаминных комплексов для того или иного дефицита.

Вредная работа

Наш эксперт поясняет, что отдельная категория — люди, работающие за компьютером, это те профессии, род занятий которых связан с длительным нахождением перед экраном. Это может привести с сухости и усталости глаз. Здесь важно принимать препараты, содержание антиоксиданты, препараты, поддерживающие здоровье сетчатки. Все это позволит уменьшить негативное воздействие света на оболочку глаза.

Как выбрать витамины, которые нужны именно вам

В этом вопросе вам поможет врач-офтальмолог. Элина:

«Чтобы понять, что необходимо конкретно вам, надо прийти к офтальмологу и провести диагностическое обследование, выявить ту или иную патологию и уже получить грамотный исчерпывающий ответ».



Каждый витамин может оказать как полезное, так и отрицательное действие на состояние глаз и организма в целом, поэтому самостоятельно назначать себе эти средства не стоит. Передозировка чревата проблемами со здоровьем.