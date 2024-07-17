Вирусолог заявил, что новый препарат от ВИЧ не победит СПИД

Новый препарат «Ленакапавир» от компании Gilead Sciences, который на 100% защищает от ВИЧ, не станет победой над СПИДом, заявил вирусолог, заместитель директора по науке Федерального исследовательского центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков. Его слова приводит «Газета.Ru».

Вирусолог отметил, что новый препарат представляет собой моноклональное антитело, к которому вирус со временем приобретает устойчивость, и лекарство просто потеряет свою актуальность.

Волчков также уточнил, что важно удостовериться, что у человека нет текущей ВИЧ-инфекции на момент инъекции данного препарата. Сама компания-производитель утверждает, что препарат будет использоваться в основном в бедных странах, в частности, в Африке.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила НСН, что исследования ученых показывают, что ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) никак не влияет на развитие онкологии.