Врач объяснила, почему в жару опасно пить газированную воду

В жаркую погоду нужно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Однако минералка для этого не подходит. Об этом в среду, 17 июля, сообщила врач-невролог Сергиево-Посадской больницы Валентина Галкина.

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Минералка из-за насыщения газами, натрием и солями дает ложное чувство утоления жажды. Человеку кажется, что он уже напился, однако за день он потребляет меньше жидкости, чем нужно.

— Это влияет на водно-электролитный обмен: сначала могут появиться отеки, в дальнейшем ситуация может осложниться образованием песка или камней в почках. Нам кажется, что мы быстрее напиваемся, но употребление газированной воды увеличивает риск обезвоживания, — подчеркнула Галкина.



Врач отметила, что минералка сама по себе является полезным продуктом. Однако в жаркую погоду нужно следить за тем, чтобы организм получал достаточный объем обычной воды, передает агентство городских новостей «Москва».

Ученые рассказали, что вероятность возникновения побочных эффектов от приема медикаментов возрастает в жаркую погоду. Также могут проявиться неисправности ручек-шприцов и взрывы ингаляторов.

Нарколог Татьяна Клименко сообщила, что в знойную погоду нужно с особой осторожностью относиться к алкогольным напиткам, ведь духота усиливает воздействие спиртного. Это обусловлено обезвоживанием и нарушением солевого баланса.