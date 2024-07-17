Каких веществ надо опасаться в составе зубных паст: рекомендации стоматолога

Лечебно-профилактические зубные пасты, как и лекарства, самостоятельно назначать себе нельзя. Кроме стандартного набора компонентов в них входят сильнодействующие вещества, которые обеспечивают лечебный эффект. Но их длительное использование может привести к неприятным последствиям для зубов и десен. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

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В зубных пастах, по его словам, не должно быть таких соединений, как SLES и SLS. Эти сульфатные соединения участвуют в образовании пены. Обычно производители добавляют их с целью экономии самого продукта потребителями, ведь выделяется много пены. Но данные соединения при длительном использовании вызывают раздражения и аллергические реакции слизистой оболочки.

«Также следует отказаться от пасты, если в ней присутствуют сахара, причем не важно, какое именно соединение. Сахар — это питание для бактерий в полости рта, а значит, такие пасты будут способствовать развитию кариеса на зубах», — добавил Лысенков.



Стоит быть осторожнее и с пастами, которые содержат фтор и его производные. В небольшом количестве фтор полезен для зубов, так как препятствует развитию кариеса. Но использование таких паст на постоянной основе, по словам врача, может привести к ухудшению состояния эмали зубов. Переизбыток фтора приводит к флюорозу, при этом заболевании эмаль зубов темнеет и разрушается. Поэтому прежде чем покупать пасты со фтором, необходимо проконсультироваться со стоматологом.

«Нежелательно часто использовать отбеливающие пасты, так как в них содержится большое количество абразивных соединений, в основном это мел и сода. При постоянном использовании таких паст эмаль зубов истирается, появляются царапины и трещины, что в свою очередь приводит к повышенной чувствительности зубов», — отметил стоматолог.



Некоторые производители указывают индекс абразивности паст (индекс RDA). Норма в таком случае будет 80-100 RDA.

«Также нежелательно использовать пасты долгое время, в составе которых есть антибиотики или хлоргексидин. При длительном использовании поражается не только патогенная микрофлора полости рта, но и полезная, которая служит защитой для слизистой оболочки и самих зубов. Такие пасты необходимо использовать только по назначению врача стоматолога», — добавил Лысенков.



Он посоветовал всегда ориентироваться на специалистов. Обычно после проведения профессиональной гигиены полости рта врач дает рекомендации, какую щетку и пасту выбрать конкретно в данном случае.