Чем чаще всего болеют летом и как этого избежать

В жаркую погоду быстро размножаются бактерии и вирусы. Поэтому летом распространены кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия, ротавирусная и энтеровирусная инфекции. Их симптомы: лихорадка, высокая температура, слабость, диарея, рвота, вздутие и боли в животе.

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Для быстрого выздоровления рекомендуется соблюдать диету: употреблять легкоусвояемую, мягкую или перетертую пищу. Под запретом жареные и жирные блюда, фрукты, соки и молочные продукты. Пить лучше кипяченую или бутилированную воду с растворами для регидратации.

При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу для консультации и диагностики, отметила эксперт в беседе с Тульской службой новостей.

Чтобы избежать заболеваний, нужно тщательно мыть руки, особенно перед едой, промывать фрукты и овощи, соблюдать правила хранения продуктов.

Ангиной летом можно заболеть из-за желания остудиться. Большое и частое употребление холодных продуктов и напитков вызывает воспаление миндалин. Воду стоит пить маленькими глотками и не более полстакана за прием, подчеркнула эксперт.

Пневмонией часто болеют летом из-за кондиционеров. При повышении температуры тела необходима консультация врача.

Лебедь также напомнила, что близко к кондиционеру находиться нельзя. Перепад температур может вызвать стресс для организма.