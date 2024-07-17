Вплоть до ВИЧ-инфекции: о чем говорят частые ячмени на глазах

Офтальмолог Санторо: частые ячмени могут говорить о проблемах с иммунитетом . Ячмень — это воспаление на веке, которое вызывает покраснение, боль и отёк. Он может появиться как снаружи века, так и внутри. Считается, что одна из основных причин ячменя — это инфекция. Но частые «простуды» на глазах могут быть связаны с более серьёзными проблемами со здоровьем, рассказала «Секрету» офтальмолог.

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Что такое ячмень

Ячмень — острое гнойное воспаление либо волосяного мешочка ресницы, либо сальной железы, расположенной рядом с луковицей ресницы. Реже воспаляется мейбомиевая железа века (находится в толще хряща век, поэтому такой ячмень называют внутренним), рассказала офтальмолог и офтальмохирург, главврач клиники «АйМед» Элина Санторо.

Причины ячменя

По её словам, главная причина ячменя — бактериальная инфекция, чаще всего вызываемая золотистым стафилококком. Бактерии могут попасть на веко с грязных рук или предметов.

«Однако не всегда контакт с потенциальными источниками инфекции приводит к развитию ячменя. Это говорит о важной роли состояния общего иммунитета человека», — отметила Санторо.



Ячмень может возникать также на фоне перенесенных простудных заболеваний, серьёзных болезней внутренних органов, у пациентов на химиотерапии и даже с ВИЧ-инфекцией.

«Частые рецидивы ячменя на разных глазах могут быть сигналом о проблемах со здоровьем в целом», — подчеркнула врач.



Иногда предрасположенность к ячменю связана с заболеваниями краёв век — блефаритами, которые, в свою очередь, возникают на фоне офтальмологических проблем, например дальнозоркости.

Что делать и как лечить

Если ячмени тревожат подозрительно часто, стоит обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.

«Необходимо сдать общий и биохимический анализы крови, чтобы оценить состояние иммунной системы и общее здоровье. Кроме того, следует тщательно следить за гигиеной век и рук, не трогать глаза грязными руками», — отметила офтальмолог.



При лечении ячменя врач может назначить комплексное лечение: местные антисептические и противовоспалительные препараты, а при необходимости — системные антибиотики. В тяжёлых случаях может потребоваться даже хирургическое вмешательство.