Магнитные бури 17 июля и завтра: к чему и как готовиться

Сегодня, 17 июля, вероятность магнитной бури составляет не более 1%. Что будет завтра, какие советы дают врачи?

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Будут ли магнитные бури 17 и 18 июля

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, 17 июля магнитосфера будет находиться в норме. Так, вероятность магнитной бури составляет не более 1%. Также существует незначительная вероятность сильного магнитного шторма.

Однако 18 июля ожидается всплеск солнечной активности. Учеными зарегистрировано пять мощных вспышек на Солнце. Одна из них — высочайшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«14 июля в 05:34 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S12W39) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 29 минут», — говорится в сообщении.



По мнению ученых из лаборатории солнечной астрономии ИКИ, мощность магнитной бури 18 июля может достигнуть отметки G1. В зоне риска окажутся дети до 14 лет и пожилые люди. Они могут почувствовать влияние геомагнитных волн сильнее остальных.

В эти дни высок риск головных болей, недомогания и повышенного чувства тревоги. Чтобы безболезненно пережить магнитную бурю, медики советуют больше времени проводить на улице и правильно питаться.

Как подготовиться к магнитным бурям

Чтобы подготовиться к магнитным бурям, врачи рекомендуют ограничить физические нагрузки, спать не менее восьми часов, отказаться от курения, алкоголя, фастфуда, жареной, соленой и острой пищи, пить достаточно воды и проводить больше времени на свежем воздухе.

Врач-терапевт Анастасия Луканина также напомнила, что люди должны быть внимательными к своему состоянию каждый день.

«И в обычные дни, и в дни, когда изменяются природные факторы, нужно оставаться внимательным к своему состоянию. Старайтесь меньше нервничать, обеспечьте себе положительные эмоции, отвлекитесь от тревожных новостей. Исключите алкоголь и курение. Ограничьте прием стимуляторов (кофе, крепкий чай, энергетики). Во избежание сосудистых осложнений пейте больше воды (особенно если погода жаркая). Следите за режимом сна. Если чувствуете недомогание, поберегитесь чрезмерных физических нагрузок. Соблюдайте все назначения, сделанные врачом, принимайте необходимые лекарства — многие, выезжая на дачу, отвлекаются и забывают об этом», — рассказала она RG.RU.



На кого сильнее действуют магнитные бури

В периоды магнитных бурь особенно тяжело приходится метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические и сердечно-сосудистые заболевания.

Терапевт городской больницы Каменска-Уральского Галина Бетева посоветовала таким людям активизировать кровообращение при помощи легкой утренней зарядки, контрастного душа и массажа. Также полезно гулять на свежем воздухе, проветривать помещение и осваивать приемы дыхательной гимнастики.

«Пациентам с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо убедиться, что под рукой есть лекарства, которые принимаются постоянно или при обострениях. Положите их в сумочку, убедитесь, что есть запас в домашней аптечке. И главное — не переживайте. Зачастую изменение самочувствия из-за магнитных бурь носит психосоматическую причину. Мы сами настраиваем себя, что станет хуже и есть опасность», — сообщила она medkamensk.ru.



Терапевт Виктория Краснова также подчеркнула, что в периоды магнитных бурь обостряются разные хронические заболевания.

«Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, а также на упадок сил. Именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — объяснила эксперт NEWS.ru.



Невролог Александр Евдокимов считает, что если человек плохо ест, не соблюдает режим дня, находится в стрессе, то все это снижает сопротивляемость организма, и магнитные бури сильнее оказывают негативное влияние.